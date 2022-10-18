В Госдуме ответили на признание Украиной независимости Ичкерии

Депутат Госдумы Чепа назвал признание Украиной независимости Ичкерии провокацией

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа назвал провокацией одобрение Верховной Радой Украины законопроекта о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). Об этом пишут «Известия».

Парламентарий назвал это попыткой вмешиваться во внутренние дела страны и «раскачивать лодку изнутри».

Вместе с тем депутат высказал одно пожелание. «Я думаю, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров пригласил бы, помог бы приехать Верховной Раде в Грозный, ознакомиться с жизнью, которая там существует, и своими глазами убедиться в том, что их признание — это глупость и подстрекательство», — подчеркнул Чепа.

18 октября Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании. Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады Украины 12 июля. Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.