В России нашли произведенные специально для местного рынка iPhone

Mobiltelefon: в России начались продажи произведенных специально для региона iPhone

Apple произвела партию смартфонов iPhone специально для продажи в российском регионе. Об этом сообщает издание Mobiltelefon.

Как заметили журналисты медиа, продажи новых смартфонов Apple начались в сети магазинов «Связной». Причем в отличие от других девайсов бренда, найденные на сайте ретейлера устройства не помечены как привезенные в Россию по параллельному импорту.

По словам источника портала, на коробках телефонов серии iPhone 14 и SE указаны идентификаторы, оканчивающиеся на RU. Это может означать, что доступные в российском магазине смартфоны были выпущены специально для местного рынка. В материале говорится, что, например, произведенный для России iPhone SE третьего поколения доступен за 29 990 рублей, iPhone 14 — 89 990 рублей.

«Напомним, официально Apple ушла с российского рынка; ее новинок 2022 года нет на русскоязычном сайте Apple. Тем не менее компания, кажется, продолжает производить RU-девайсы», — отметили авторы. В настоящий момент у отечественных ретейлеров доступны iPhone, произведенные для американского, китайского, японского и других рынков.

В середине октября «Ведомости» сообщили, что в России рухнули продажи новых смартфонов Apple. По информации специалистов, россияне стали приобретать актуальные iPhone 14 в четыре раза реже.