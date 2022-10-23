Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:13, 23 октября 2022Наука и техника

Российские «Искандеры» станут мощнее

В России объяснили наращивание боевых возможностей «Искандеров» появлением новых ракет

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генеральный конструктор НПК «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин рассказал о наращивании боевых возможностей комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает «Интерфакс».

В разговоре с журналистами Кашин заявил, что боевые возможности комплексов «Искандер-М» будут наращиваться благодаря модернизации. «Та инфраструктура, которая создана под "Искандер", наверное, прослужит лет 30 — в зависимости от ситуации, которая будет меняться», — объяснил специалист, подчеркнув, что при этом НПК работает над наращивании боевых возможностей.

По словам Кашина, прежде всего комплексы «Искандер-М» станут мощнее благодаря появлению и вводу в его состав более новых и совершенных ракет. Журналисты напомнили, что в 2017 году Валерий Кашин сообщал, что для «Искандер-М» создано несколько типов ракет: «Сейчас у него семь типов ракет, а может, и больше».

«Искандер-М» входит в семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Ракетные комплексы предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, а также важнейших объектов. Дальнось полета ракет ОТРК составляет до 500 километров.

В конце августа американские военные обозреватели оценили круговое вероятное отклонение ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в 10 метров. ОТРК разработали для поражения малоразмерных целей на расстоянии до 500 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» показал запуск «Союза-2.1б»
ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре
Власти отреагировали на сообщения о «громких звуках» в Севастополе
Land Cruiser врезался в самосвал на трассе в Амурской области и загорелся
Российские «Искандеры» станут мощнее
Медведев отреагировал на переизбрание Си Цзиньпина
В Подмосковье водитель погрузчика сбил двух коллег и попал на видео
Военкор сообщил о массированном обстреле Донецка
В Норвегии обрадовались новым санкциям в отношении российских лыжников
Саркози поставил под сомнение право Еврокомиссии принимать решение по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.