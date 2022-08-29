В США оценили точность «Искандера-М»

В 19FortyFive оценили круговое вероятное отклонение ракеты ОТРК «Искандер-М»

Круговое вероятное отклонение ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» превышает 10 метров. Точность комплекса оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что ОТРК разработали для поражения малоразмерных целей на расстоянии до 500 километров. Пусковая установка комплекса несет две одноступенчатых ракеты, маршрут которых можно изменить в полете.

«Он имеет дальность действия до 500 километров, в то время как его системы наведения, как сообщалось, способны достигать точности с круговым вероятным отклонением 10-30 метров, что значительно превышает размер даже большого панорамного окна», — отметил Сучиу, комментируя сообщение госкорпорации «Ростех» о возможности ракеты ОТРК попасть в форточку.

Ранее в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что ракета ОТРК «Искандер-М», которую применяют в ходе спецоперации на Украине, работает со снайперской точностью. Она несет боевую часть, позволяющую уничтожить укрепление или корабль.

В июле «Ростех» показал на видео наземную технику, которая участвует в СВО. На записи продемонстрировали ОТРК «Искандер-М», танк Т-90М, боевую машину поддержки танков «Терминатор» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».