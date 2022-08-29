Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили точность «Искандера-М»

В 19FortyFive оценили круговое вероятное отклонение ракеты ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

Круговое вероятное отклонение ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» превышает 10 метров. Точность комплекса оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что ОТРК разработали для поражения малоразмерных целей на расстоянии до 500 километров. Пусковая установка комплекса несет две одноступенчатых ракеты, маршрут которых можно изменить в полете.

«Он имеет дальность действия до 500 километров, в то время как его системы наведения, как сообщалось, способны достигать точности с круговым вероятным отклонением 10-30 метров, что значительно превышает размер даже большого панорамного окна», — отметил Сучиу, комментируя сообщение госкорпорации «Ростех» о возможности ракеты ОТРК попасть в форточку.

Материалы по теме:
Новая гонка вооружений Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Новая гонка вооруженийПутин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
23 августа 2019
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Ранее в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что ракета ОТРК «Искандер-М», которую применяют в ходе спецоперации на Украине, работает со снайперской точностью. Она несет боевую часть, позволяющую уничтожить укрепление или корабль.

В июле «Ростех» показал на видео наземную технику, которая участвует в СВО. На записи продемонстрировали ОТРК «Искандер-М», танк Т-90М, боевую машину поддержки танков «Терминатор» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о попытках Запада повлиять на позицию других стран по России
Раскрыто состояние квалифицированного состава ВВС Украины
Россияне вспомнили сгоревший «кусочек Америки» в Москве
Экс-мэра Архангельска задержали за попытку устроить автопробег дорогих машин
Стало известно о подготовке в США афганских летчиков для отправки на Украину
В США оценили точность «Искандера-М»
67-летняя ведущая «Топ-модели по-американски» показала лицо без макияжа
Назван срок поставки сверхзвуковых ракет «Брамос» Филиппинам
Российских перехватчиков обучат искать гиперзвуковые цели
Трасс пообещала назвать Китай угрозой безопасности Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.