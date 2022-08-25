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В «Ростехе» рассказали о «снайперской точности» ОТРК «Искандер-М»

В «Ростехе» рассказали о «снайперской точности» «Искандера-М» с мощной боевой частью

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который применяют в ходе спецоперации на Украине, отличается высокой точностью. Об этом ТАСС рассказали в госкорпорации «Ростех».

«"Искандер-М" работает со снайперской точностью. Ракета оперативно-тактического комплекса может попасть в форточку с расстояния в несколько десятков километров. При этом она несет мощнейшую боевую часть, которой хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление», — сообщили в пресс-службе госкорпорации, комментируя удары с применением ОТРК по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения важных объектов, систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Пусковая установка комплекса может нести две ракеты с боевой частью массой 480 килограммов.

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Ранее стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно выполнил контракт на поставку элементов комплексов оптико-электронного подавления для ОТРК «Искандер-М».

В июне в публикации 19FortyFive отметили, что круговое вероятное отклонение ракеты комплекса «Искандер-М» не превышает пяти метров.

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Даниил Иринин
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