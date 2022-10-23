23:37, 23 октября 2022

Стало известно о передаче Израилем Киеву данных разведки для борьбы с дронами

NYT: Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотниками

Фото: Anatolii Siryk/ Globallookpress.com

Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, об этом стало известно газете New York Times.

Отмечается, что неофициальное заявление сделал украинский чиновник. По его словам, переданные сведения «полезны для того, чтобы сбивать дроны».

Советник министра обороны Украины Юрий Сак считает, что Израиль лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на своей территории, отказываясь более активно помогать Киеву в борьбе с беспилотниками.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений. Глава ведомства напомнил, что израильские власти поддерживают Киев и оказывают ему медицинскую и гуманитарную помощь.

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Марина Совина
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