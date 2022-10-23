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11:07, 23 октября 2022Россия

«Отважные» применили против ВСУ «Солнцепеки» на краснолиманском направлении

«Русская весна»: ВС РФ применяют «Солнцепеки» для срыва наступления ВСУ у Красного Лимана

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы группировки ВС РФ «Отважные», участвующие в спецоперации на Украине, применили против ВСУ огнеметные системы «Солнцепек». Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что российские подразделения продолжают работать на краснолиманском направлении и наносить удары по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники украинских военных. Делается это для того, чтобы ВСУ не перешли в планируемое контрнаступление.

Система «Солнцепек» основана на вакуумных боеприпасах повышенной мощности. Они распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается специальным зарядом. Образующийся огненный шар создает в эпицентре взрыва зону высокого давления. Это позволяет термобарическим боеприпасам проникать в места, недоступные для осколочных. Один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра, а взрывные волны «накладываются» друг на друга, усиливая поражающий эффект.

Ранее публиковалось еще одно видео применения «Солнцепеков» в ходе спецоперации на Украине. «Отважные» использовали огнеметную систему на старобельском направлении, чтобы купировать наступление ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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