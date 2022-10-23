Граничащая с Украиной область России сообщила об усилении линий обороны

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о завершении строительства двух линий обороны

В граничащей с Украиной Курской области завершили строительство и укомплектование двух усиленных линий обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, третья линия обороны будет готова до 5 ноября. Он отметил, что работы велись совместно с Министерством обороны и Пограничным управлением по Курской области.

Губернатор подчеркнул, что Курская область «готова отразить любые посягательства» на ее территорию.

Ранее стало известно, что в Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Судя по снимкам, опубликованным губернатором Вячеславом Гладковым, речь идет об установке бетонных противотанковых надолбов.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний режим реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Данный режим подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.