Граничащая с Украиной область России сообщила об усилении линий обороны
В граничащей с Украиной Курской области завершили строительство и укомплектование двух усиленных линий обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам Старовойта, третья линия обороны будет готова до 5 ноября. Он отметил, что работы велись совместно с Министерством обороны и Пограничным управлением по Курской области.
Губернатор подчеркнул, что Курская область «готова отразить любые посягательства» на ее территорию.
Ранее стало известно, что в Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Судя по снимкам, опубликованным губернатором Вячеславом Гладковым, речь идет об установке бетонных противотанковых надолбов.
19 октября президент России Владимир Путин ввел средний режим реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Данный режим подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.