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12:28, 23 октября 2022Россия

Граничащая с Украиной область России сообщила об усилении линий обороны

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о завершении строительства двух линий обороны

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В граничащей с Украиной Курской области завершили строительство и укомплектование двух усиленных линий обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, третья линия обороны будет готова до 5 ноября. Он отметил, что работы велись совместно с Министерством обороны и Пограничным управлением по Курской области.

Губернатор подчеркнул, что Курская область «готова отразить любые посягательства» на ее территорию.

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Ранее стало известно, что в Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Судя по снимкам, опубликованным губернатором Вячеславом Гладковым, речь идет об установке бетонных противотанковых надолбов.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний режим реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Данный режим подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Сергей Истомин
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Граничащая с Украиной область России сообщила об усилении линий обороны
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