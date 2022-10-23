Пьяный россиянин захватил магазин с продавцами

Ura.ru: в поселке Энергетиков пьяный мужчина захватил магазин с продавцами, он задержан

В Свердловской области пьяный мужчина захватил магазин с продавцами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидица.

Инцидент произошел в поселке Энергетиков вечером в субботу, 22 октября. Собеседница издания рассказала, что нетрезвый и неадекватный мужчина забежал в магазин, толкнул продавца и начал угрожать сотрудникам, приказав всем лечь на пол.

Двум работавшим в магазине женщинам удалось выбежать из магазина и вызвать полицию. Мужчина задержан, им оказался 37-летний россиянин, ранее судимый за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, мужчину доставили в территориальный ОВД, с ним работают сотрудники уголовного розыска. Предварительно, из магазина ничего не было похищено. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут решение в отношение задержанного.

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