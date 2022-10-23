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06:57, 23 октября 2022Россия

Пьяный россиянин захватил магазин с продавцами

Ura.ru: в поселке Энергетиков пьяный мужчина захватил магазин с продавцами, он задержан
СюжетДТП в Москве:

Фото: pixabay.com

В Свердловской области пьяный мужчина захватил магазин с продавцами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидица.

Инцидент произошел в поселке Энергетиков вечером в субботу, 22 октября. Собеседница издания рассказала, что нетрезвый и неадекватный мужчина забежал в магазин, толкнул продавца и начал угрожать сотрудникам, приказав всем лечь на пол.

Двум работавшим в магазине женщинам удалось выбежать из магазина и вызвать полицию. Мужчина задержан, им оказался 37-летний россиянин, ранее судимый за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, мужчину доставили в территориальный ОВД, с ним работают сотрудники уголовного розыска. Предварительно, из магазина ничего не было похищено. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут решение в отношение задержанного.

Ранее автомобиль на большой скорости насмерть сбил женщину с ребенком на улице Богданова на западе Москвы. По предварительным данным, водитель машины был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Марина Совина
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