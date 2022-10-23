Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием и отметил рост связей РФ и Китая

Зампред Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отреагировал на переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок и отметил рост связей двух стран. Его обращение опубликовано на сайте «Единой России».

По словам Медведева, под руководством Си Цзиньпина Коммунистическая партия Китая достигла значительных результатов на пути возрождения нации. Он указал, что Си Цзиньпин хорошо известен во всем мире как «ответственный, твердый и при этом искренне любящий свою Родину государственный деятель», который умеет слушать и слышать свой народ, его нужды и интересы.

Медведев также отметил, что между «Единой Россией» и Компартией Китая возникли тесные рабочие связи, которые достигли беспрецедентно высокого уровня. По его мнению, это — один из значимых факторов позитивного развития сотрудничества Москвы и Пекина. Он добавил, что в развитии такого сотрудничества есть огромная заслуга лидеров обеих стран.

Ранее Си Цзиньпина поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что будет рад продолжению совместной работы по развитию партнерства.

Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Компартии Китая 23 октября на первом пленуме Центрального комитета партии 20-го созыва.