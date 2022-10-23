Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием и понадеялся на продолжение партнерства

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок и выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил, что будет рад «продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства». Он также выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать выполнению стоящих перед КНР задач и упрочению ее позиций.

По словам Путина, переизбрание Си Цзиньпина в полной мере подтвердило его высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой им партии.

Российский президент назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и от души пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Он также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета.

