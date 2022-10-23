Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:29, 23 октября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области и части Запорожья

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Воздушную тревогу объявили в ночь с субботы на воскресенье в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!», — говорится в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Украинское агентство ТСН сообщает, что воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской области.

Ранее глава Николаевской области Ким объявил воздушную тревогу в регионе. Также воздушная тревога объявлена в самом Николаеве. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

До этого в субботу, 22 октября, сообщалось, что после сигналов воздушной тревоги в Киеве и четырех украинских регионах произошли взрывы на объектах энергетической инфраструктуры. Позднее «Укрэнерго» заявило, что в регионах вводятся ограничения на потребление электричества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал мир нанести ядерный удар по Кремлю
Наплыв московских туристов назвали вызовом для владельцев отелей в глубинке
Выявлено влияние физических упражнений родителей на здоровье будущего ребенка
Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины
Махачев прокомментировал завоевание чемпионского титула UFC
Новый глава МИД Италии позвонил украинскому коллеге
В ЛНР оценили ход переговоров с Киевом по обмену пленными
Пульмонолог перечислил причины мерзлявости и способы с ней бороться
Нашествие крыс на одной из московских улиц попало на видео
Новый космический проект включит более 600 российских спутников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.