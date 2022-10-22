Глава Николаевской области Ким объявил воздушную тревогу в регионе

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области. Об этом глава военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram-канале

«Воздушная тревога! Вся область», — написал Ким.

Также воздушная тревога объявлена в самом Николаеве. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

Ранее в субботу, 22 октября, сообщалось, что после сигналов воздушной тревоги в Киеве и четырех украинских регионах произошли взрывы на объектах энергетической инфраструктуры. Позднее «Укрэнерго» заявило, что в регионах вводятся ограничения на потребление электричества.

Позднее в Ровно также сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры. Местные власти заявили, что в результате нарушено электроснабжение.