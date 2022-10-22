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11:21, 22 октября 2022Бывший СССР

В украинском Ровно сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Мэр Ровно Третьяк заявил о прилетах по объекту критической инфраструктуры, пропал свет

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В украинском городе Ровно поражен объект критической инфраструктуры, в результате нарушено электроснабжение. Об ударах в своем Telegram-канале сообщил мэр Александр Третьяк.

«Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города. Энергетики работают над восстановлением», — написал Третьяк.

Ранее сообщалось, что после сигналов воздушной тревоги в Киеве и четырех украинских регионах произошли взрывы на объектах энергетической инфраструктуры. Позднее «Укрэнерго» заявило, что в регионах вводятся ограничения на потребление электричества.

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Варвара Кошечкина
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