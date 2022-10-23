Вероятность создания Россией теневого флота нефтетанкеров оценили

Аналитик Рыков допустил создание Россией теневого флота нефтетанкеров из-за санкций

Чтобы не потерять доходы от продажи нефти, Россия может создать теневой флот для перевозки сырья. Это вынужденная мера из-за санкций и введения потолка цен Западом. О вероятности такого шага в беседе с «Лентой.ру» высказался заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Обход санкций

По оценке аналитика, Россия может начать закупку танкеров для перевозки нефти неизвестными владельцами. Такие серые схемы позволят в дальнейшем сбывать энергоресурсы, считает он.

«Введение потолка цен на нефть заключается в том, что запрещаются операции, связанные с перевозкой нефти, типа страховки, лизингом танкеров и так далее, если цена на нефть превышает определенную стоимость. Они хотят это принять, поэтому есть два пути. Первый — это создание собственных страховых лизинговых фирм, потому что сейчас основной процесс идет за счет стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов и так далее. Это не быстрый процесс, он требует какого-то времени. Второй — это покупка таких танкеров и перевозка вне всех ограничений», — объяснил специалист.

Это те танкеры, которые раньше возили, например, иранскую нефть. Тогда на какое-то время эти перевозки могут осуществляться. В этом смысле это некоторый промежуточный выход Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Рынки сбыта

Такое механизм позволит не потерять покупателей. Однако при таком сценарии логистика будет осложнена, считает Юрий Рыков.

«Такие поставки могут окружным путем и в Евросоюз попадать. Здесь идентификация покупателей будет осложнена. Они также могут организовать мощности переброски нефти в море в нейтральных зонах с одного танкера на другой — с маленького на большой. Тогда отследить это будет сложнее. Подтвердить это будет сложно, но круг покупателей останется, я думаю», — заключил аналитик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия создает теневой флот из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. По информации агентства, несмотря на западные ограничительные меры, сентябрьские отгрузки морской нефти из России превышают февральские. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию, как и поставки в неизвестные направления — кратно выросли.