Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:02, 23 октября 2022Экономика

Вероятность создания Россией теневого флота нефтетанкеров оценили

Аналитик Рыков допустил создание Россией теневого флота нефтетанкеров из-за санкций
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Чтобы не потерять доходы от продажи нефти, Россия может создать теневой флот для перевозки сырья. Это вынужденная мера из-за санкций и введения потолка цен Западом. О вероятности такого шага в беседе с «Лентой.ру» высказался заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Обход санкций

По оценке аналитика, Россия может начать закупку танкеров для перевозки нефти неизвестными владельцами. Такие серые схемы позволят в дальнейшем сбывать энергоресурсы, считает он.

«Введение потолка цен на нефть заключается в том, что запрещаются операции, связанные с перевозкой нефти, типа страховки, лизингом танкеров и так далее, если цена на нефть превышает определенную стоимость. Они хотят это принять, поэтому есть два пути. Первый — это создание собственных страховых лизинговых фирм, потому что сейчас основной процесс идет за счет стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов и так далее. Это не быстрый процесс, он требует какого-то времени. Второй — это покупка таких танкеров и перевозка вне всех ограничений», — объяснил специалист.

Это те танкеры, которые раньше возили, например, иранскую нефть. Тогда на какое-то время эти перевозки могут осуществляться. В этом смысле это некоторый промежуточный выход

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Рынки сбыта

Такое механизм позволит не потерять покупателей. Однако при таком сценарии логистика будет осложнена, считает Юрий Рыков.

«Такие поставки могут окружным путем и в Евросоюз попадать. Здесь идентификация покупателей будет осложнена. Они также могут организовать мощности переброски нефти в море в нейтральных зонах с одного танкера на другой — с маленького на большой. Тогда отследить это будет сложнее. Подтвердить это будет сложно, но круг покупателей останется, я думаю», — заключил аналитик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия создает теневой флот из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. По информации агентства, несмотря на западные ограничительные меры, сентябрьские отгрузки морской нефти из России превышают февральские. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию, как и поставки в неизвестные направления — кратно выросли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске
Трамп пообещал положить конец карьере Байдена и других демократов
МЧС сообщило подробности о падении Су-30 на дом в Иркутске
Крушение самолета в Иркутске попало на видеорегистратор
Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье на Кубани
Вероятность создания Россией теневого флота нефтетанкеров оценили
Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске
Губернатор Иркутской области подтвердил падение Су-30 на двухэтажный дом
Применение ракеты «Изделие 305» показали на видео
Петр Ян в нецензурной форме обратился к судьям после поражения на турнире UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.