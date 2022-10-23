Британцы потребовали от Зеленского не впутывать их в конфликт с Россией

Читатели The Sun призвали Зеленского не впутывать Запад в противостояние с Россией

Британцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не впутывать Запад в противостояние с Россией. Комментарии читателей издания The Sun приводятся в Twitter.

Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по украинским центрам решений. По мнению украинского лидера, при этом не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.

Британцы возмутились призывом украинского лидера. «Ну, спасибо за попытки начать ядерный холокост», — написал Larry. «Западу пора бы перестать спонсировать Украину», — отметил John Kelly.

«Этот парень всерьез пытается начать третью мировую. И забавно, что он всегда говорит о том, что Запад должен сделать это, Запад должен сделать то, [предприниматель Илон] Маск должен обеспечить нас интернетом, а если у него на этот счет свое мнение, то пусть "отвалит". Западу пора предоставить ему разбираться с [президентом России Владимиром] Путиным самому», — высказался Frank Gastlione. «Почему мы помогаем этому парню?» — задался вопросом George.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался верить, что украинский конфликт перерастет в мировую войну. Он призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.

