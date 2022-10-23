В ЛНР оценили ход переговоров с Киевом по обмену пленными

Советник главы ЛНР Сорока заявила, что переговоры с Киевом по обмену пленными идут тяжело

Cоветник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока в беседе с РИА Новости оценила ход переговоров с Киевом по обмену пленными. По ее словам, они идут тяжело.

«Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — заявила Сорока.

21 октября сообщалось, что после обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из Донецкой народной республики (ДНР) и двое военных из ЛНР. Их встретили временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, а также омбудсмен республики Дарья Морозова. 22 октября в ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных.