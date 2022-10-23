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23:13, 23 октября 2022Бывший СССР

В европейской стране предложили выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

ERR: депутаты в Эстонии предложили выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: Unsplash.com

Депутаты в Эстонии предложили выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, поскольку она, по их мнению, ослабляет обороноспособность европейской страны. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Законопроект представили бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 парламентариев оппозиционной Консервативной народной партии.

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Оттавская конвенция была подписана 3 декабря 1997 года, Эстония присоединилась к ней в марте 2004 года, всего документ, запрещающий использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин подписали 163 страны.

Депутаты считают, что исполнение требований конвенции ослабляет обороноспособность Эстонии в свете событий на Украине. Они пояснили, что противопехотная мина дешева в производстве и обладает достаточным сдерживающим действием, кроме того, оказывает психологическое воздействие на противника при перемещении по полю боя.

Представитель Минобороны страны Томас Мелл заявил, что вопрос имеет не только национальное значение, но и международное. Ведомство даст свою оценку представленного законопроекта. При этом он указал, что в настоящее время в подобных боеприпасах нет потребности.

Ранее Эстония предложила новые санкции против России на саммите стран Европейского союза в Брюсселе. Об этом заявила премьер-министр прибалтийской республики Кая Каллас. Она заметила, что Евросоюз практически полностью исчерпал инструменты, которые он может применить против России.

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Марина Совина
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