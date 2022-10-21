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12:44, 21 октября 2022Бывший СССР

Эстония предложила новые санкции против России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что Таллин предложил Евросоюзу новые санкции против России
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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Эстония предложила новые санкции против России на саммите стран Европейского союза в Брюсселе, заявила премьер-министр прибалтийской республики Кая Каллас, передает РИА Новости.

Она заметила, что Евросоюз практически полностью исчерпал инструменты, которые он может применить против России.

«Мы предложили новый пакет, но становится все сложнее, потому что у нас остается не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости», — сказала Каллас.

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Помимо использования замороженных российских активов на пользу Украине, премьер предложила и создание военного трибунала: «Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц».

Накануне Таллин ужесточил правила транспортировки товаров через российско-эстонскую границу. Новый список запрещенных к ввозу в прибалтийскую республику товаров уже действует. Среди них — мыло и рюкзаки.

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Василий Мека
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