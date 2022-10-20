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18:07, 20 октября 2022Бывший СССР

Эстония запретила ввозить мыло из России

Эстония ужесточила правила перевоза товаров через границу с Россией в рамках санкций

Фото: Townsend Walton / Unsplash

Таллин ужесточил правила транспортировки товаров через российско-эстонскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Новый список запрещенных к ввозу в прибалтийскую республику товаров уже действует. Среди них — мыло и рюкзаки.

«Новый пакет санкций внес изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек», — рассказал начальник эстонского Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.

Ранее парламент Эстонии утвердил заявление с осуждением вхождения новых регионов в состав России и объявил российское государство «террористическим».

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Василий Мека
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