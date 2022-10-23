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11:54, 23 октября 2022Россия

Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту

Хуснуллин: проект восстановления ж/д ветки Крымского моста будет готов к началу ноября
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к ноябрю. Такие сроки назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram.

«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — указал он.

Ранее Хуснуллин рассказал, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря 2022 года. Он также заверил, что фуры не будут пропускать без досмотра.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

ФСБ России назвала причастным к взрыву главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

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Алина Гончарова
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