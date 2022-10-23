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16:39, 23 октября 2022Бывший СССР

Украине предложили ввести санкции против умершей российской певицы

Зеленскому предложили ввести санкции против умершей оперной певицы Елены Образцовой

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-посол США в Москве Майкл Макфол, предложила Киеву ввести санкции против россиян, которые «создают и распространяют кремлевскую пропаганду». В список, опубликованный на сайте президента Украины, попала и российская оперная певица Елена Образцова, которая умерла в 2015 году. Внимание на это обратило РИА Новости.

Образцова Елена Васильевна значится в списке под номером 94.

Всего в списке 166 российских артистов, музыкантов, певцов и журналистов. Там есть имена Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Наили Аскер-Заде, Дмитрия Дюжева, Олега Газманова и его сына Родиона, Вадима Казаченко, Сергея Лазарева, Михаила Боярского, Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова, Ольги Скабеевой, Аниты Цой и других.

Международная группа рекомендовала демократическим странам по всему миру внести данных лиц в свои санкционные списки, говорится на сайте.

В начале октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины внес в санкционный список певиц Анну Седокову, Таисию Повалий и Ани Лорак, а также телеведущую Регину Тодоренко. Все они являются гражданками Украины.

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Сергей Истомин
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