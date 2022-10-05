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Гражданки Украины Седокова и Тодоренко попали под санкции в стране

СНБО Украины ввело санкции против Седоковой, Лорак и Тодоренко

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины внес в санкционный список певиц Анну Седокову, Таисию Повалий и Ани Лорак, а также телеведущую Регину Тодоренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

Все упомянутые знаменитости являются гражданками Украины. Сообщается, что список был утвержден ведомством 30 сентября. Официально причины внесения их под санкции страны не уточняются.

1 октября сообщалось, что правительство Украины ввело новый пакет санкций в отношении 3600 российских физических и юридических лиц.

В сентябре министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий.

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Антон Похиляк
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