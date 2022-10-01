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Украина ввела новые санкции против россиян

Правительство Украины ввело санкции против 3600 российских физических и юридических лиц

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Правительство Украины ввело новый пакет санкций в отношении 3600 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики страны.

«Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

В списке фигурируют родственники президента России Владимира Путина и его близкое окружение, представители региональных элит и властей, высший руководящий состав Вооруженных сил РФ, а также олигархи, представители правительств Луганской и Донецкой народных республик и артисты, в том числе имеющие гражданство Украины. Также приняты санкции в отношении иностранных наблюдателей на референдумах.

Кроме того, под ограничения попали системообразующие компании, банки, предприятия добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, потенциал ужесточения санкций в отношении России еще далеко не исчерпан, а украинское правительство продолжит «синхронизировать санкционные действия» с зарубежными партнерами.

Ранее в Bloomberg заявили, что введенные против российских чиновников санкции не имеют никакого влияния на экономику России, так как Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.

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Алевтина Запольская
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