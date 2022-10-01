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Оценено влияние санкций на Путина

Bloomberg: введенные против РФ санкции не влияют на экономику, пока закупаются нефть и газ

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Введенные против российских чиновников санкции не имеют никакого влияния на экономику России, так как Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что огромное количество санкций до сих пор не оказало существенного влияния на ход специальной военной операции на Украине и не поколебало решимости президента России Владимира Путина продолжать ее.

Введенные санкции на поставки российской нефти, в том числе режим потолка цен на топливо, привели к обратному эффекту. «В этих санкциях был парадокс. Поскольку мировые цены на нефть выросли, у России увеличились доходы от продажи нефти и природного газа», — оценил ситуацию американский сенатор Билл Кэссиди.

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В связи с этим Минфин США рассматривает возможность введения вторичных санкций против покупателей российской нефти — Индии и Китая. Эти страны закупают топливо по ценам выше установленного предела, однако Вашингтон боится оттолкнуть Индию от Запада подобными рестрикциями.

30 сентября власти США ввели новые санкции против России в связи с вхождением Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. В санкционный список включили ряд членов Госдумы и Совета Федерации, а также членов семей мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского Минобороны Сергея Шойгу и главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Также под ограничения попали АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними граждане.

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Варвара Кошечкина
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