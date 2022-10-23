Жителей Севастополя призвали помочь привести в порядок укрытия

Глава Севастополя Развожаев призвал жителей помочь привести в порядок укрытия

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей помочь городским властям привести в порядок все городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги.

По его словам, в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», однако власти делают все возможное чтобы очистить подвалы от захламлений и оборудовать их вещами первой необходимости.

Развожаев призвал жителей и глав управляющих компаний (УК) выйти на субботники, чтобы все укрытия были готовы быстрее. Он также перечислил способы найти временные укрытия. Для этого, по его словам, необходимо обращаться в муниципальные образования. Таблички с информацией о ближайших укрытиях будут размещены на всех домах. Кроме того, жителей будут оповещать через СМИ, систему городского оповещения, либо машинами с громкоговорителями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе начали устанавливать защитные сооружения. Он также опубликовал три снимка с линиями оборонных сооружений. Судя по снимкам, по линии устанавливают бетонные противотанковые надолбы.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.