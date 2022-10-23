В России оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США

Сенатор Бондарев допустил, что республиканцы США заморозят помощь Киеву при победе

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал поставки военной помощи США Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Бондарев оценил вероятность заморозки поставок оружия Киеву после выборов в США и допустил, что это произойдет при победе республиканцев на выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября.

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«Демократы специально затягивают вооруженное сопротивление со стороны Украины, они в нем заинтересованы и сейчас, понимая, что теряют позиции, стараются поскорее принять закон о новом транше военной помощи», — предположил сенатор.

Представитель Совфеда назвал намерения Конгресса выделить 50 миллиардов долларов на военную помощь США «агонией уходящих демократов». Он подчеркнул, что социологические опросы показывают крайне низкую поддержку демократов среди граждан США, а республиканцы «открыто говорят о своем нежелании финансировать поставки вооружений, военной и специальной техники Украине».

Тогда Украина лишится «одного из главных каналов иностранной военной помощи», отметил он. В таком случае Киев «все же сядет за стол переговоров в обозримом будущем», заключил Бондарев.

Ранее конгрессмены США решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке из-за опасений о том, что новый состав Конгресса после выборов выберет «более скептическую позицию» по этому вопросу.