Власти отреагировали на сообщения о «громких звуках» в Севастополе

Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе плановыми стрельбами на полигоне

Громкие звуки в Севастополе, о которых в сети сообщают местные жители, связаны с учениями на полигоне. Таким образом на происходящее отреагировал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — объяснил он. Развожаев также попросил горожан сохранять спокойствие.

Ранее власти Севастополя призвали местных жителей помочь привести в порядок все городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги. Отмечалось, что в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», однако делается все возможное, чтобы очистить подвалы от захламлений и оборудовать их вещами первой необходимости.