Стало известно о возможном переносе передачи корвета «Меркурий» флоту

Источник ТАСС рассказал о возможном переносе передачи ВМФ корвета «Меркурий» на 2023 год

Передачу Военно-морскому флоту (ВМФ) России многоцелевого корвета «Меркурий» проекта 20380 могут перенести на начало 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонному ведомству.

«Корвет "Меркурий" еще не проходил ревизию после испытаний. Пессимистичный срок его передачи флоту — начало будущего года», — отметил он.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Корвет «Меркурий» спустили на воду в 2020 году. Корабль получил противолодочный комплекс «Пакет-НК», зенитный ракетный комплекс «Редут» и артиллерийскую установку А-190. Также «Меркурий» несет противокорабельные ракеты Х-35.

В августе генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что «Меркурий» планируют передать флоту к октябрю.

В том же месяце стало известно, что корвет «Резкий» проекта 20380 вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания.