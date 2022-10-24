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18:29, 24 октября 2022Мир

Глава штаба обороны Британии поговорил с Герасимовым и пообещал поддержать Киев

Глава штаба обороны Британии в разговоре с Герасимовым пообещал дальше поддерживать Киев

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин в разговоре с главой Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым заявил, что не верит в возможную эскалацию конфликта со стороны Украины, и пообещал поддерживать Киев и дальше. Цитату приводит Reuters.

«Военные лидеры сошлись на том, как важно установить открытые каналы связи между Британией и Россией, чтобы снизить риски просчетов и эскалации», — подчеркнули представители британского Минобороны.

По данным российского военного ведомства, в ходе разговора Герасимов обсудил с Радакином ситуацию, связанную с возможным применением Киевом «грязной бомбы». Об этом еще 23 октября говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу, общаясь с британским коллегой Беном Уоллесом.

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Виктория Кондратьева
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