Главы Генштабов России и Великобритании провели телефонный разговор

Глава Генштаба ВС РФ провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Британии

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

По данным военного ведомства, в ходе разговора было продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Киевом «грязной бомбы».

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом. В ходе беседы руководители ведомств обсудили ситуацию на Украине. Российский министр поставил британца в известность о возможных провокациях Киева с применением «грязной бомбы».

В этот же день Шойгу созвонился с главой Минобороны Турции и Франции. Темой переговоров стала ситуация на Украине, «которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», и вероятная провокация местных властей.