Популярный блогер купил пентхаус рядом с Кремлем

Белорусский блогер Влад Бумага приобрел пентхаус рядом с Кремлем за 500 миллионов рублей

Популярный в России белорусский блогер Влад Бумага (также известный как Влад A4) приобрел пентхаус рядом с московским Кремлем. Об этом сообщает Telegram-канал «Тушите свет».

Речь идет о двухуровневой квартире в новом жилом комплексе (ЖК) Cloud Nine. Как указано на сайте застройщика Vesper, это четвертый дом от Кремля. Пентхаус площадью 270 квадратных метров располагается на пятом и шестом этажах здания — это одна из самых больших квартир в ЖК. По оценкам авторов публикации, жилье обошлось Бумаге примерно в 500 миллионов рублей.

Ранее российский блогер Карина Кросс купила квартиру за 123,4 миллиона рублей. О сделке рассказал ее коллега Гусейн Гасанов. Блогер не уточнил, где именно девушка приобрела жилье, но в СМИ предполагают, что недвижимость находится в Москве.

В феврале блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов показал, как выглядит его съемная квартира в Москве. В помещении выполнена отделка в светлых тонах, внутри есть просторная кухня и две комнаты. На полах постелен светлый паркет, стены выкрашены в белый цвет.