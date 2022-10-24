Полиция возбудила дело из-за смертельного ДТП с участием актрисы Большовой

МВД: по факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля, за рулем которого была заслуженная артистка России Анна Большова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На дороге в Калужской области актриса сбила насмерть женщину. Расследование ведется по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»).

В рамках уголовного дела следователем назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По итогам следствия будет дана юридическая оценка действиям участников ДТП.

21 октября сообщалось о многочисленных штрафах за нарушение правил дорожного движения, назначенных Большовой. У нее нашли 100 штрафов, из них 22 она получила за 2022 год. В основном актрису штрафовали за превышение скорости, и именно в Калужской области. Все штрафы оплачивались вовремя.

14 октября Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. В организме погибшей обнаружен алкоголь.