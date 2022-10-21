Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:28, 21 октября 2022Силовые структуры

Стало известно о многочисленных штрафах за нарушение ПДД Большовой за год

Сбившая насмерть женщину актриса Большова получила за год 22 штрафа за нарушение ПДД

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Стало известно о многочисленных штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД), назначенных заслуженной артистке России Анне Большовой, с участием которой произошла смертельная авария под Калугой. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает MK.RU.

По данным издания, на счету Большовой нашли 100 штрафов, из них 22 женщина получила за 2022 год. Отмечается, что в основном актриса получала штрафы за превышение скорости, и именно в Калужской области. Все штрафы оплачивались вовремя. Кроме того, последнее нарушение ПДД Большова совершила 10 октября.

14 октября Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия. В организме Борисенко обнаружили алкоголь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков
В мэрии Москвы рассказали о ходе реновации
СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсоне
Назван размер пособия Трасс после ухода с поста премьера
Россияне поспорили с Илоном Маском и рассказали о России будущего
Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок
Москвичи резко заинтересовались арендой элитных квартир
В Белоруссии заочно осудят Тихановскую
Эмили Ратаковски призналась в использовании своей сексуальности ради заработка
Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.