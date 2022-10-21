Стало известно о многочисленных штрафах за нарушение ПДД Большовой за год

Сбившая насмерть женщину актриса Большова получила за год 22 штрафа за нарушение ПДД

Стало известно о многочисленных штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД), назначенных заслуженной артистке России Анне Большовой, с участием которой произошла смертельная авария под Калугой. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает MK.RU.

По данным издания, на счету Большовой нашли 100 штрафов, из них 22 женщина получила за 2022 год. Отмечается, что в основном актриса получала штрафы за превышение скорости, и именно в Калужской области. Все штрафы оплачивались вовремя. Кроме того, последнее нарушение ПДД Большова совершила 10 октября.

14 октября Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия. В организме Борисенко обнаружили алкоголь.

