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17:25, 24 октября 2022Россия

Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту африканской республики

Президент Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе

Фото: Evrard Ngendakumana / Reuters

Президент Владимир Путин дал российское гражданство бывшему второму вице-президенту африканской Республики Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что гражданство России также получили документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо, ведущий RT Рори Суше, спортивный журналист Мартин Альварес, британец Майкл Рональд Кравченко, участвовавший в 2005 году в российском телепроекте «Дом-2», и еще ряд выходцев из других стран.

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Константин Лысяков
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