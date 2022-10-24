Найден способ предотвращения развития рака печени

Nature: печеночные клетки Ито создали благоприятную среду для развития рака

Команда специалистов из Исследовательского центра заболеваний органов пищеварения и печени при Медицинском колледже Колумбийского университета нашла способ предотвращения рака печени. Согласно выводам работы, опубликованной в журнале Nature, почти все виды онкологических заболеваний печени формируются после десятилетий хронических заболеваний этого органа.

Ученые изучили клетки Ито — перициты, которые в активном состоянии ответственны за формирование рубцовой ткани при повреждениях печени. Воспользовавшись современными методами генетических инструментов удалось заметить, что популяция этих клеток меняется в зависимости от развития рака.

В здоровой печени клетки Ито находятся в состоянии покоя и экспрессируют рост гепатоцитов, необходимых для защиты органа. Однако при наличии хронического заболевания печени количество этих клеток уменьшается, а также они активизируются. Именно в активной фазе клетки Ито влияют на факторы, которые могут способствовать развитию опухолей. Открытие повышает вероятность предотвращения рака печени с помощью восстановления нормального баланса клеток Ито. Авторы подчеркнули, что активированные клетки Ито создают благоприятную среду для развития рака, но после развития опухоли они уже не играют особую роль в прогрессировании заболевания.