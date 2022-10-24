Немецкий миллионер погиб при крушении самолета у берегов Коста-Рики

CNN: немецкий миллионер Шаллер и его семья погибли при крушении самолета у Коста-Рики

Немецкий миллионер, владелец сети фитнес-клубов McFit Райнер Шаллер погиб при крушении частного самолета у берегов Коста-Рики. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что самолет направлялся из Мексики в Лимон, но потерпел крушение у Карибского берега Коста-Рики. По данным издания, пилоты потеряли связь с диспетчерской вышкой международного аэропорта Хуан Сантамария.

Также известно, что Шаллер находился на борту вместе со своей семьей, помимо них также присутствовали два гражданина Германии, которые были партнерами бизнес-магната.

«Посольство также готово оказать консульскую помощь семьям пострадавших», — заявили в МИД Германии.

22 октября сообщалось, что частный самолет, на борту которого был Шаллер, пропал у Коста-Рики. Отмечается, что поиски судна были затруднены плохой погодой.