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14:25, 22 октября 2022Мир

Самолет с немецким миллионером на борту пропал у берегов Коста-Рики

Возле побережья Коста-Рики пропал частный самолет с немецким миллионером Шаллером на борту

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Частный самолет, на борту которого находился 53-летний создатель сети фитнес-клубов McFit Райнер Шаллер, пропал возле побережья Коста Рики. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила газета Bild со ссылкой на источник.

Отмечается, что связь с воздушным судном прервалась примерно в 18:00 по местному времени (3 часа ночи по мск). На борту помимо миллионера находились еще четыре человека, в том числе двое детей.

Сейчас власти Коста-Рики ищут пропавший самолет. Из-за плохой погоды поиски осложняются.

В феврале на Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2 — он летел с грузом в Тымлат. Воздушное судно упало в районе села Коряки. Находившееся на его борту люди погибли, их тела нашли спасатели.

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Елизавета Новикова
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