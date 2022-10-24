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02:12, 24 октября 2022Экономика

Российские банки незаконно заинтересовались кредитными историями

«Известия»: российские банки незаконно заинтересовались кредитными историями

Фото: Pixabay

Центробанк с начала этого года принял 105 постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика. Об этом сообщают «Известия».

В отношении микрофинансовых организаций (МФО) с начала года было принято 25 постановлений. Лидер по числу незаконных действий — МФО «Центр финансовой поддержки».

В пресс-службе ЦБ отметили, что вопросы взаимодействия кредиторов с бюро кредитных историй (БКИ) остаются в постоянном фокусе надзора Банка России. Так, там отметили, что в ходе регулярных проверок были обнаружены такие нарушения, как получение сведений из кредитной истории без согласия клиента, несоблюдение формы получения подобных одобрений физлица, и другие.

В регуляторе посоветовали оспаривать незаконно внесенные сведения, в том числе запросы, обращаясь в бюро или к банкам, так как все данные, которые есть в кредитной истории, могут быть использованы финорганизациями при принятии решения.

Ранее стало известно, что во втором квартале текущего года число россиян, имеющих два кредита, выросло до 30 процентов от общего количества заемщиков. В данный период граждане стали чаще пользоваться кредитными картами.

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Марина Совина
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