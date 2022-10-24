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16:10, 24 октября 2022Ценности

Парикмахер назвала самую опасную для волос прическу

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала небрежный пучок опасной для волос прической

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала самую опасную прическу. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, на который подписано более 26 тысяч человек.

Наиболее вредным для прядей является небрежный пучок, отметила специалистка. «Многие из вас, вероятно, делают его каждый день», — обратилась она к зрительницам. По словам эксперта, данная укладка может стать причиной тракционной алопеции и привести к ломкости волос, особенно если они осветлены.

«Кроме того, многие люди делают эту прическу, когда волосы мокрые, что наносит им еще больше вреда», — заявила Валентайн, пояснив, что влажные пряди уязвимы.

В сентябре Валентайн разместила ролик, в котором продемонстрировала неправильную технику сушки волос. На размещенных кадрах видно, что женщина агрессивно вытирает пряди полотенцем. По ее словам, таким образом можно повредить и спутать мокрые волосы.

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Алина Гостева
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