Парикмахер назвала распространенную ошибку при сушке волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала сушку волос полотенцем распространенной ошибкой

Парикмахер назвала распространенную ошибку клиентов во время ухода за волосами. Соответствующим видео эксперт поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша Рэйчел Валентайн разместила ролик, в котором продемонстрировала неправильную технику сушки волос. На размещенных кадрах видно, что женщина агрессивно вытирает пряди полотенцем. По ее словам, таким образом можно повредить и спутать мокрые волосы.

Помимо этого, специалистка показала подписчикам щадящий способ ухода за влажными волосами. В частности, автор поста посоветовала зрителям аккуратно отжимать пряди хлопковой футболкой и полотенцем из микрофибры, чтобы сохранить структуру волос.

Подписчики оценили рекомендацию Валентайн и поблагодарили ее за совет в комментариях. «Спасибо!», «Действительно полезный совет», «Я пользуюсь специальным полотенцем для волос», «Круто!», «Еще можно использовать тюрбан», — высказывались они.

Ранее трихолог Тейлор Роуз раскрыла ошибки во время мытья волос. Как утверждала эксперт, многие люди недостаточно смачивают волосы. По мнению доктора, чем больше пряди пропитаны водой, тем легче вспенить шампунь и сэкономить продукт.