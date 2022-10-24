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06:03, 24 октября 2022Наука и техника

В России подтвердили возможность использования боевых дельфинов в Черном море

Океанолог Мухаметов: боевые дельфины могут использоваться для охраны Севастопольской бухты

Фото: Unsplash.com

В России подтвердили возможность использования боевых дельфинов в Черном море. Как заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, эти животные могут привлекаться для охраны Севастопольской бухты от диверсантов.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — указал ученый.

Мухаметов добавил, что в привлечении этих млекопитающих к поиску диверсантов нет ничего специфического, такая методика используется давно, причем, развивалась она не только в Советском Союзе, но и в США с конца 1960-х годов.

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В СССР появился центр, где дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов и мин. После распада государства подразделением почти не занимались, а после вхождения Крыма в состав России база вновь активизировала свою работу.

Мухаметов уточнил, что для противодиверсионной деятельности используются крупные черноморские афалины, они лучше поддаются дрессировке и способны выполнять поставленные задачи. При этом он назвал маловероятным привлечение дельфинов к подрыву кораблей.

По словам океанолога, в этом нет смысла, поскольку на подготовку животного уходит два года, а установить на одну особь можно, условно, не более 10 килограммов взрывчатки, в то время как боевая часть торпеды — 400 килограммов.

Ранее обозреватель Блейк Стилуэлл в своей статье для 19Fortyfive рассказал о «секретном оружии» России. Он заявил, что страна может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море.

Журналист, ссылаясь на данные Военно-морского института США, подчеркнул, что специально обученные животные с успехом используются для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

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Марина Совина
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