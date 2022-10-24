Соратник Кадырова описал поездку детей главы Чечни в зону СВО

Министр печати Чечни Дудаев заявил об обстреле здания в ДНР во время визита детей Кадырова

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат, Ахмат, Эли и Адам — заехали в Донецк, когда в городе шли обстрелы из тяжелой артиллерии. Поездку в зону СВО описал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, передает «Чечня Сегодня».

«Когда мы заезжали в Донецк, я получил информацию от одного нашего брата из Донецка, что, когда мы заезжали в город, обстреляли административное здание из HIMARS», — рассказал он.

По словам Дудаева, он не стал сообщать об этом Кадырову, однако тот сам связался с ним спустя время. Соратник руководителя региона предположил, что глава республики даст команду скорректировать программу. «Мне Рамзан Ахматович отвечает, что думал, что обстрелы по администрации [главы ДНР Дениса] Пушилина. То есть Рамзан Ахматович показывает, что беспокоится за главу ДНР, про детей ни слова, ни буквы, ни звука он мне не прислал. Это для меня такой хороший пример, когда глава региона, национальный лидер повел себя так», — заявил министр.

Дудаев рассказал, что чеченская делегация прибегала к обманным маневрам, чтобы обезопасить путь — пускала несколько колонн по различным маршрутам.

Ранее глава Чечни рассказал, что его сыновья в первый день участия в спецоперации сражались против украинских военных и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам. По его словам, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и, пользуясь случаем, обратились к «находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам», чтобы выйти на передовую.