Лиса прогулялась по центру Перми

59.ru: лиса вышла из леса и прошлась по центральному проспекту в Перми

Утром 24 октября местные жители Перми заметили, как лиса прогуливается по центральному проспекту города. Об этом сообщает портал 59.ru.

Прохожие засняли прогулку животного в районе перекрестка Комсомольского проспекта и 1-й Красноармейской улицы. На кадрах видно, как лиса что-то вынюхивает у входа в здание. Очевидцы заметили, что в тех же местах бегала крыса, на которую, вероятно, лиса и охотилась.

В Министерстве природы Пермского края рассказали, что лисы могут выходить из городских лесов в поисках пропитания. Особенно их привлекают грызуны, которые обитают в местах скопления мусора.

Ранее в Ростове-на-Дону гуляющий на поводке кабан попал на видео. Местный житель запечатлел женщину вместе с экзотическим домашним животным на Комсомольской площади. На размещенных кадрах видно, что кабан гуляет по городу, не обращая внимания на других прохожих.

