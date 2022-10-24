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14:14, 24 октября 2022Интернет и СМИ

В Госдуме сравнили Красовского с Гитлером после высказывания о детях

Депутат Госдумы Останина сравнила Красовского с Гитлером после высказывания о детях
Антон Красовский

Антон Красовский. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сравнила экс-журналиста RT Антона Красовского с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером после его слов об украинских детях. Ее слова передает издание Ura.ru.

«И не нуждается в комментарии его высказывание. Нуждается в оценке личность человека, который перешел все границы. Это откровенно нацистско-фашистское высказывание. Этот извращенец дошел до того, что заявил о необходимости убивать детей, как это делал Гитлер, как это делали фашисты», — заявила депутат.

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Останина добавила, что считает отстранение от эфира недостаточно суровым наказанием для Красовского. «У нас людей за лайки преследуют по закону. Здесь откровенный пропагандист, и границ он не видит, поэтому в пору дать оценку Красовскому — уголовное наказание», — добавила она.

О том, что телеканал Russia Today (RT) приостановил сотрудничество с Красовским, стало известно 24 октября. Поводом для этого послужили его высказывания о том, что нужно «топить детей». «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — прокомментировала отстранение Антона Красовского главред RT Маргарита Симоньян.

Позже Красовский извинился за свои слова и заявил, что ему «по-настоящему неловко». «Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — сказал журналист. Вскоре после этого председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства проверить высказывания Антона Красовского.

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Олег Давыдов
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