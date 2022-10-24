Девочка похитила у бабушки сбережения и раздала их одноклассникам

Associated Press: школьница взломала сейф бабушки и раздала сбережения одноклассникам

Школьница в американском населенном пункте Саммерфилд, штат Флорида, взломала сейф бабушки, похитила оттуда более десяти тысяч долларов и раздала их одноклассникам. Об этом сообщает Associated Press.

Полицейские прибыли в школу после того, как получили сообщение, что 14-летняя девочка раздает одноклассникам по несколько сотен долларов. Руководство учебного заведения обыскало рюкзак ученицы и обнаружило у нее около 2,5 тысячи долларов.

Девочка заявила, что получила деньги от бывшего ученика школы. По версии следователей, в действительности она взяла их из сейфа, где хранились сбережения ее бабушки. Причина, по которой ученица забрала деньги и раздавала их одноклассникам, не сообщается.

Всего из сейфа исчезли 13,5 тысячи долларов. Полицейским удалось разыскать лишь 700 долларов из числа отданных одноклассникам средств. Эти деньги вместе с теми, которые были найдены в рюкзаке внучки, вернули бабушке.

Ранее в американском штате Северная Каролина девочка принесла в школу 260 граммов кокаина. В результате арестовали мать школьницы.