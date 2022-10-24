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14:35, 24 октября 2022Россия

Глава Пятигорска рассказал об изъятом у задержанных сторонников ИГ арсенале

Глава Пятигорска Ворошилов заявил, что у задержанных сторонников ИГ нашли десятки гранат
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

У задержанных в Пятигорске сторонников Исламского государства (ИГ) (запрещенная в России террористическая группировка) изъяли целый арсенал, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram.

По словам Ворошилова, у готовивших теракт обнаружили гранаты и десятки килограммов поражающих элементов.

«Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты 30 взрывных устройств, большее количество из которых составляли РГД-5 и Ф-1. Вместе с этим изъяты более 80 килограммов поражающих элементов (два ведра болтов и гаек), а также центнеры селитры», — заявил Ворошилов.

Глава города добавил, что в телефонах у задержанных обнаружены карты и планы отдела полиции.

24 октября стало известно о задержании двоих членов законспирированной ячейки ИГ. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства. Они намеревались начинить его поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

Во время допроса, который попал на видео, один из задержанных признался, что приехал в Пятигорск и устроился работать охранником.

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Валерий Розенберг
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