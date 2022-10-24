В Грузии нашли способ завершить конфликт на Украине

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что конфликт на Украине следует завершить переговорами

На фоне быстро меняющегося мира и появления новых вызовов конфликт между Россией и Украиной следует решить за столом переговоров. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Конечно же, мы обсудили сложное положение в мире, текущие процессы. Мы, естественно, коснулись положения дел в регионе, и мы все сходимся во мнении, что то, что происходит на Украине, должно быть урегулировано путем переговоров», — сказал Гарибашвили.

Алиев посетил с рабочим визитом Грузию впервые за семь лет. После переговоров с грузинским коллегой он заявил, что мир в Закавказье может наступить после того, как Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном.

