Два мирных жителя получили ранения из-за обстрелов Сватово со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали при обстреле Сватово украинскими войсками из HIMARS

Два мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в Луганской народной республике (ЛНР) из HIMARS, сообщил Telegram-канал представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, украинские войска в воскресенье, 23 октября, обстреляли эти территории из HIMARS. «В результате обстрелов со стороны Украины в населенном пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения», — подчеркнули военные.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватово разрушен один жилой дом, еще два дома повреждены. Кроме того, в Новоайдаре в результате обстрела повреждены три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.

Ранее ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске из HIMARS.

