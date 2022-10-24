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19:37, 24 октября 2022Мир

Хорватия отказалась от участия в «Крымской платформе»

Президент Хорватии Миланович заявил об отсутствии планов встречаться со спикером Пелоси
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался от участия в форуме «Крымская платформа», сообщает газета Vecernji list.

Также глава государства не намерен встречаться со спикером Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, которая будет представлять США на первой парламентской встрече международной платформы в хорватском Загребе 25 октября.

Миланович подчеркнул, что американская сторона просила о встрече, однако Пелоси не исполнительная власть. Политик добавил, что через две недели в мире «вообще все изменится». По его словам, он мог бы встретиться с представителем США, однако на более высоком уровне.

Первый форум «Крымская платформа» состоялся 23 августа 2021 года. Согласно принятой декларации, он должен стать площадкой по координации усилий международного сообщества для возвращения полуострова в состав Украины.

Ранее бывший советник американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что США не должны как-либо помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в реализации его желаний вернуть Крым. Он указал, что кампания по возвращению Крыма не способствует переговорному процессу, который должен урегулировать ситуацию на Украине.

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Варвара Кошечкина
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